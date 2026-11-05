Fundación Moeve concede sus Premios al Valor Social 2026 en el Campo de Gibraltar a tres asociaciones

Jurado de los Premios al Valor Social 2026 en el Campo de Gibraltar de la Fudación Moeve. - FUNDACIÓN MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Fundación Moeve ha dado a conocer las entidades ganadoras de los Premios al Valor Social en su edición de 2026, reconociendo la labor de Apropadis 2.0, Asociación de Amigos Reunidos para Conseguir una Sonrisa y Fegadi en el Campo de Gibraltar, que han sido distinguidas por su impacto social, compromiso con la comunidad y con la transición energética social y justa.

Según ha indicado Fundación Moeve en una nota, Apropadis 2.0 de Algeciras ha sido distinguida por su proyecto 'Rompiendo límites con la boccia', un programa de deporte adaptado y de autonomía personal en el Campo de Gibraltar. El proyecto creará el primer espacio estable y accesible de boccia adaptada en la comarca, promoviendo la inclusión social, la participación comunitaria y la práctica deportiva segura y continuada.

Por otro lado, la Asociación de Amigos Reunidos para Conseguir una Sonrisa de Los Barrios ha sido reconocida por P'equeñas manos, grandes corazones, cada sonrisa cuida el planeta', un programa socioeducativo dirigido a niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias del Campo de Gibraltar con el que se desarrollará un espacio de convivencia, apoyo mutuo, bienestar emocional y aprendizaje en contacto con la naturaleza, favoreciendo la participación activa de los menores en acciones de cuidado y conservación del entorno.

Finalmente, Fegadi Cocemfe de La Línea ha recibido el galardón por su proyecto 'Ecocapaces: agentes verdes por la inclusión', centrado en que personas con discapacidad física se conviertan en agentes del cambio, educadores ambientales comunitarios y referentes positivos ante la sociedad.

El jurado de los Premios al Valor Social ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, acompañado por los vocales Maite García, vicepresidenta de Bienestar Social de la Mancomunidad de Municipios; Eva Gil, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque; Pilar Cañete, gerente de la Asociación de Grandes Industrias (AGI) del Campo de Gibraltar; Pilar Ponce, profesional de Moeve; y los responsables de fundación Moeve en Andalucía y Cádiz, Jesús Velasco y Estrella Blanco, respectivamente.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 26 de noviembre de 2026 en el edificio El Pósito, en San Roque, en un acto que reunirá a representantes institucionales, entidades sociales y miembros de la comunidad.