Gamarra señala que la guerra comercial hay que afrontarla con unidad porque "no se trata de ir nadie por su cuenta"

Cuca Gamarra atiende a los periodistas en el Ayuntamiento de Jerez. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que hay que "saber reaccionar y responder de una manera certera" a la guerra comercial provocada por el anuncio de aranceles de Estados Unidos. Así, ha manifestado que hay que hacerlo "con contundencia, pero siempre desde la unidad", porque "aquí no se trata de ir nadie por su cuenta, sino que la fuerza se tiene en la unión y, en este caso, en la unión que se debe de promover desde las propias instituciones europeas, que hay que promover e impulsar a nivel nacional, y en eso está el PP".

Gamarra ha asistido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a una reunión técnica convocada por el Ayuntamiento sobre las políticas arancelarias de EEUU, en la que también han estado la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, los eurodiputados Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el presidente del Consejo Regulador de Vino, César Saldaña, además de representantes del sector agroalimentario.

En declaraciones a los periodistas, Gamarra ha valorado la importancia de esta iniciativa promovida por la alcaldesa de Jerez, "porque ante una situación que, en una ciudad como Jerez afecta y tanto a un sector tan concreto, el ser capaz y entender que el camino es la unidad y que se trabaje de manera conjunta desde todos los ámbitos y desde todos los niveles es el mensaje que necesitan los distintos sectores".

"Es entender muy bien cómo hay que afrontar la crisis comercial en la que estamos inmersos y a la que hay que saber reaccionar y responder de una manera certera, pero siempre desde la unidad, y eso es lo que desde el PP estamos haciendo, pidiendo y promoviendo", ha añadido Gamarra, que ha señalado que también hay que tener "muy claro que esa unidad, a nivel nacional, debe de ser también una unidad en el marco de la Unión Europea".

En este sentido, ha apuntado que "en la línea que hay que trabajar" es en "esa unidad" y en "cómo se puede impulsar una diplomacia que debe de ser inteligente, que debe tener la paciencia que siempre conlleva la diplomacia y debe de ser proporcionada".

"Cuando hablamos de un sector como es el del vino, de la fuerza de esa diplomacia ha habido movimientos y decisiones que ha tomado la Unión Europea en los últimos días que han favorecido y pueden favorecer que al final no haya aranceles para el vino, que es en lo que tenemos que trabajar y en lo que estamos trabajando", ha manifestado.

Según la dirigente del PP, "hay algo claro también que defender además de la diplomacia, y es el liberalismo económico". "Con una guerra comercial no gana nadie, perdemos todos. Es el momento de defender nuestro marco también ideológico en el ámbito económico, y es el marco del liberalismo", ha asegurado Gamarra, que ha señalado que "este planteamiento sin duda alguna es el ADN del PP y no vamos a renunciar a ello, del mismo modo que no vamos a renunciar a considerar que el Atlántico en nuestras relaciones tienen que seguir pasando por Estados Unidos".

A este respecto, ha argumentado que "si se habla de un sector como el vino, España es el tercer país exportador de toda la Unión Europea de vino a Estados Unidos, pero cuando se mira el vino español el segundo mercado exterior que tiene es también Estados Unidos". Por ello, ha señalado que "no se puede renunciar a ello, sino todo lo contrario, hay que entender que además nuestros productos son de calidad, consolidados y lo que necesitan son medidas adecuadas en la línea correcta, tanto de la diplomacia europea como, evidentemente, de la unidad de acción".

"NO ES CUESTIÓN DE UN REAL DECRETO CON PARCHES"

Gamarra ha explicado que con este planteamiento esta semana han trasladado al Gobierno lo que entiende el PP que "debe de ser el camino, aparte de estos tres grandes principios, en el plan de respuesta, que se concreta en diez medidas pero también en reformas estructurales". "No es una cuestión de un Real Decreto con algunas medidas y parches, es una cuestión de reformas estructurales que fortalezcan nuestro modelo económico y, por tanto, nuestra competitividad. Esto es de lo que tenemos que hablar", ha afirmado.

Así, ha explicado que la principal de las medidas de esas diez propuestas que el PP le ha trasladado al Gobierno es el "objetivo de conseguir una desescalada de los aranceles". "Ese es el camino y ese es en el que hay que trabajar y en el que hay que volcarse", ha asegurado Gamarra, que ha indicado que esto es lo que trasladó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles.

Asimismo, tras incidir en que ese es el modelo en el que quiere trabajar el PP, ha apuntado también a la necesidad de un marco temporal de ayudas europeas para todos los sectores en el que "habrá que sumar unas ayudas españolas que tienen que establecerse en un marco de igualdad".

"Aquí no tiene que primar dónde tiene el CIF una empresa española que exporta para tener acceso a las ayudas, tiene que existir igualdad, y esto tiene que quedar muy claro, del mismo modo que tiene que haber criterios objetivos y transparentes para todo ese sistema de ayudas, donde tienen que estar incorporadas, evidentemente, las comunidades autónomas", ha subrayado Gamarra, que ha añadido que "si hablamos de colaboración y lealtad institucional no caben los privilegios por rédito político".