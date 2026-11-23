El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en Cádiz. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido que su formación es "la única fuerza de izquierda que está creciendo día a día" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha asegurado que "le pueden quitar escaños a la derecha y extrema derecha" en las ocho provincias andaluzas.

"Hay que concentrar el voto de toda la gente que no quiere que gobierne el PP y Vox en la única fuerza que está creciendo todos los días. Adelante Andalucía", ha afirmado este lunes en una atención a los medios tras reunirse con Ustea en Cádiz, una provincia en la que según García, el partido podría alcanzar los dos escaños.

"Si Adelante Andalucía crece un poquito esta semana, conseguimos el segundo diputados y quedamos por encima de Vox en la provincia de Cádiz", ha remarcado a la par que ha asegurado que Adelante "le puede quitar escaños a la derecha en las ocho provincias andaluzas".

"Las encuestas están a favor de Adelante Andalucía, pero a nosotros lo que nos importa son las sensaciones que tenemos en la calle. Creo que ahora estamos lanzados a quitarle escaños a la derecha y a la extrema derecha", ha señalado García al ser preguntado por la encuesta preelectoral que la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, publicada este lunes.

En la misma, Adelante Andalucía irrumpiría en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia con una horquilla de dos a cinco escaños gracias al 10% de votos.

"Imaginaros este domingo cuando veamos ese arco parlamentario y digamos, ostras, que Feijóo y Abascal no gobiernan y encima manda Andalucía, encima manda la clase trabajadora andaluza. Yo creo que es una oportunidad", ha subrayado.