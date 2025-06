Gavira ve un "fracaso histórico" el acuerdo sobre Gibraltar y afirma que "no es bueno para los habitantes de la zona"

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha tildado de "fracaso histórico" el acuerdo alcanzado este miércoles entre España, la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, asegurando que "ni es bueno para España ni es bueno para los habitantes del Campo de Gibraltar".

En este contexto, Gavira ha lamentado en una nota que el Gobierno de Sánchez "ha dejado escapar una oportunidad histórica" aceptando un acuerdo sobre Gibraltar con el que "se confirma lo que Vox viene denunciando desde hace años, que Sánchez al final se acabaría conformando con las migajas".

"No se habla de soberanía, no se habla de la ocupación de aguas españolas, no se habla del acoso a los pescadores y, por supuesto, tampoco se habla de los derechos de los trabajadores", ha denunciado Gavira, para quien "Sánchez se ha vuelto a dejar humillar".