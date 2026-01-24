Gobierno aboga por recuperar la Laguna de la Janda (Cádiz) pero apunta a competencias de la Junta

Archivo - Terrenos de la desecada laguna de La Janda - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

El Gobierno de España ha asegurado que "comparte la voluntad de recuperación" de la Laguna de La Janda, en la provincia de Cádiz, pero que "no puede invadir las competencias de otras administraciones", al apuntar que las mismas competen a la Junta de Andalucía al ser esta la que gestiona la cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate.

"Cualquier actuación unilateral fuera del marco competencial, lejos de solucionar la situación administrativa actual, dificultaría la recuperación efectiva del humedal", ha respondido el Gobierno en una pregunta escrita registrada por Sumar en el Congreso respeto a la titularidad de estas lagunas así como el convocar una mesa de diálogo para abordar su recuperación.

En la exposición de la pregunta de Sumar, recogida por Europa Press, la formación recuerda que la Laguna de La Janda, situada entre los términos municipales de Vejer de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas y Tarifa, fue "históricamente el mayor humedal interior de la península ibérica, alcanzando más de 4.000 hectáreas de superficie inundada".

Su localización estratégica en el corredor migratorio del Estrecho de Gibraltar la convierte en "un enclave de altísimo valor ecológico, fundamental para miles de aves acuáticas y migratorias que conectan Europa y África", por lo que su recuperación es, "además de una cuestión ambiental, un ejemplo de como España cumple con sus compromisos internacionales asumidos en materia de conservación de humedales, biodiversidad y cambio climático".

La formación continúa señalando que tras su desecación forzosa en los años 50, los terrenos que formaban parte del antiguo vaso lagunar "continúan en manos privadas a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo de 1967 reconoció que una parte sustancial pertenece al dominio público hidráulico estatal, dando plena validez a los deslindes practicados por el Gobierno en aquel momento".

La Junta de Andalucía concluyó tras un expediente de investigación patrimonial que "los terrenos son de titularidad privada, apoyándose en títulos de propiedad derivados de la antigua concesión de aguas otorgada para la desecación", prosigue la pregunta de Sumar, en la que se recuerda que "hace dos años" la administración andaluza remitió el expediente al Ministerio para la Transición Ecológica, solicitando que el Estado "determinara oficialmente la existencia de dominio público hidráulico", algo que "hasta la fecha, no se ha emitido resolución definitiva".

Para Sumar, este "limbo administrativo favorece la continuidad de unas explotaciones agrarias superintensivas que agotan los acuíferos y consolidan la privatización de un espacio que debería estar protegido y gestionado desde lo público".

Así, se señala que la recuperación pública de la Laguna de La Janda es "una exigencia legal, ecológica y social", y representa "una oportunidad histórica para revertir décadas de ocupación irregular y para devolver al Estado y a la ciudadanía un espacio que es parte esencial del patrimonio natural de Andalucía y de España".

En su respuesta escrita, el Gobierno de España ha explicado que esta situación competencial apuntada al inicio "condiciona las actuaciones que la Administración General del Estado puede emprender directamente respecto a la inscripción y reconocimiento formal de la titularidad de los terrenos".

A pesar de ello, ha apuntado sobre el diálogo con los actores implicados que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reunió a representantes de la comarca, incluyendo ayuntamientos, agricultores y ecologistas, "el pasado 2 de julio". Allí se planteó la recuperación de la Laguna de la Janda y se propuso su inclusión en el proyecto Life Humedales, "recientemente concedido".

"Sin embargo, hasta la fecha, la Junta de Andalucía no ha realizado ningún movimiento tendente a solicitar la inclusión de esta laguna en el citado Life Humedales", ha lamentado el Gobierno.