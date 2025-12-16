El Gobierno autoriza una inversión de 19,1 millones para mejorar el acceso norte al Puerto de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Puerto de Algeciras. Imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un importe de 19,1 millones de euros (IVA no incluido), las obras de mejora y acondicionamiento de la conexión de la autovía A-7 (antigua N-340) con el acceso norte al Puerto Bahía de Algeciras a través de la carretera N-357, en la provincia de Cádiz.

Según las referencias del Consejo de Ministros, consultadas por Europa Press, el ámbito de actuación se centrará en el tramo comprendido entre el enlace de La Menacha y el túnel de acceso a las instalaciones portuarias. En concreto, las obras se desarrollarán desde el paso superior sobre el acceso al puerto de la calle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la A-7, en las inmediaciones de dicho enlace.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la duplicación de la calzada de la actual conexión entre la A-7 y la N-357. Para ello, se construirá una nueva calzada deprimida de dos carriles, confinada entre pantallas de pilotes de hormigón, destinada al tráfico en sentido Puerto-Málaga. De este modo, el actual túnel bidireccional pasará a ser unidireccional, con dos carriles para el movimiento en sentido Málaga-Puerto.

Además, la mejora de la conexión implicará la reordenación del viario local, lo que conllevará la reubicación de varias vías existentes. Entre ellas, el ramal Puerto-Glorieta, que se resolverá mediante un carril de salida desde el tronco principal hacia una nueva glorieta situada en la avenida del Cuerpo Nacional de Policía, con posterior conexión a la glorieta de la A-7 a través de dos viales urbanos. También se modificará la vía de servicio de la calzada Cádiz-Málaga, que desde dicha glorieta se dirigirá hacia el enlace de La Menacha.

Asimismo, el proyecto contempla una integración urbanística del entorno mediante actuaciones de acondicionamiento urbano, revegetación y restauración paisajística, con el objetivo de lograr una adecuada integración de la infraestructura en el tejido urbano. Entre las medidas correctoras previstas se incluye la instalación de pantallas acústicas metálicas para mitigar el impacto acústico durante la fase de explotación.