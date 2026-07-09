El Gobierno destaca que el Ingreso Mínimo Vital llega en junio a 140.681 personas en Cádiz

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CÁDIZ 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 46.616 hogares de la provincia de Cádiz en los que viven 140.681 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En este sentido, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha añadido que la cuantía media de la prestación es de 494,12 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 24,3 millones de euros para la provincia de Cádiz por este concepto.

En una nota, ha indicado que hay 6.226 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 15,41%. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, ha apuntado que en junio de 2026 se contabilizan 18.175 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (+14,83%).

Igualmente, ha señalado que tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tiene un marcado perfil femenino en Cádiz y ha indicado que en junio el 74,96% de los titulares (34.948) y el 53,31% de las personas beneficiarias son mujeres, en concreto, 75.008.

Finalmente, ha recordado que el IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Uno de los objetivos principales del Ingreso Mínimo Vital es combatir la pobreza infantil y, en este sentido, cabe destacar que el 36,75% de los beneficiarios en junio son niños, niñas y adolescentes, 51.713.

La prestación del Ingreso Mínimo Vital, que abona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha llegado a 67.190 hogares gaditanos desde su puesta en marcha en junio de 2020, en plena pandemia de Covid. El número de beneficiarios protegidos alcanza desde entonces las 198.500 personas, de las cuales 78.545 son niños, niñas y adolescentes, casi el 40% del total acumulado entre 2020 y 2026.

Asimismo, ha señalado que desde la entrada en vigor de esta política del Gobierno de España, la Seguridad Social ha destinado más de 1.100 millones de euros (1.109.123.890 euro) al abono de las nóminas de esta prestación en la provincia de Cádiz. Del total de hogares beneficiarios, 55.545 (el 82,66% del total) cuentan con menores. Entre ellos, 13.355 son hogares monoparentales (el 19,87% del total) y 43.190, hogares no monoparentales con menores (el 62,79% del total).

Por género, el 73,96% de los titulares de la prestación son mujeres (49.700), que también son mayoría entre los beneficiarios, con 106.772 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.

Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) ha señalado que son ya 44.561 los hogares en Cádiz que reciben este apoyo de 115 euros al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años, cantidades en vigor en 2026.