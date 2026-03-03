Gobierno destina 6,2 millones en obras de emergencia para la regeneración de playas de Cádiz afectadas por borrascas

Daños en una playa de Chipiona tras el paso de las últimas borrascas - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

CÁDIZ 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado la realización de obras de emergencia en los litorales de varias poblaciones gaditanas afectados por los temporales de principios de año, con un presupuesto que asciende a 6,2 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

En una nota, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado de que este 2 de marzo la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha declarado el procedimiento excepcional de emergencia y ordenado la reparación de los daños causados por las borrascas en Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate y Tarifa.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha señalado con esto que el Gobierno de Pedro Sánchez "es sensible a las necesidades del mantenimiento y conservación" de las playas y que "demuestra su compromiso desde el primer momento librando las partidas necesarias para llevar a cabo las tareas de rehabilitación, conservación y mantenimiento de estos parajes naturales, para ofrecer a gaditanos y visitantes el mejor servicio y seguridad a los usuarios".

Tras los daños ocasionados por los temporales en las últimas semanas, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes que, en lo que a las competencias de la Administración General del Estado en las costas se refiere, promueven la realización de actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre para recuperar la capacidad de respuesta de la costa frente a la erosión litoral, que se ve agravada por los efectos del cambio climático.

A diferencia de los temporales ordinarios, en los que la pérdida de arena se traduce en "una simple estacionalidad de la anchura de la playa", que se reduce en invierno y crece en verano, en los temporales extraordinarios este efecto produce "una asimetría temporal" entre el desplazamiento de la arena hacia aguas profundas, que se produce en horas, y el retorno de la arena hacia el continente, que se produce en periodos largos.

Según se ha explicado, la situación de la formación de varios temporales en un corto periodo produce la dificultad añadida de que "no hay tiempo suficiente" para que las playas se recuperen y conlleva el riesgo de daños superiores.

De todo ello se desprende la "urgente" necesidad de, previa retirada de elementos que molesten y, en su caso, reparación de infraestructuras de apoyo, aportar la cantidad de arena mínima suficiente para dar respuesta a estos daños, que pasan por la búsqueda y recirculación de arenas para su recolocación de la manera más eficiente posible.

Las reparaciones de bienes de otras administraciones como mobiliario de playas, o de terceros, quedan fuera de este ámbito de actuación ya que su reparación no compete a Costas.

No obstante, este organismo del Estado, además de abordar la regeneración de las playas, va a reparar los accesos públicos afectados.

"El Gobierno es sensible a las necesidades del mantenimiento necesarias para la reparación de estas infraestructuras y retornar a la normalidad lo antes posible. En esta emergencia climática, nuestra prioridad ha sido siempre proteger a las personas y ahora llega el momento de actuar en la reconstrucción", ha señalado la subdelegada.