El Gobierno espera llegar este octubre al 97% de puestos de examinadores de autoescuelas en Cádiz

CÁDIZ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha asegurado que espera llegar en este mes de octubre al 97% de la relación de puestos de trabajo (RPT) del personal examinador de las autoescuelas de la provincia de Cádiz, intentando con ello "estar lo más cerca del 100% de su capacidad en todo momento".

De esta manera ha respondido el Gobierno a la pregunta escrita registrada en el Congreso por Sumar, recogida por Europa Press, en la que la formación de Yolanda Díaz advertía de "retrasos" y "listas de espera" entre los "más de 10.000 alumnos" de autoescuelas de la provincia gaditana, que llevó en junio a una huelga del sector.

Sumar argumentaba en su pregunta que todo esto se debía a una "insuficiencia estructural" de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia, un "déficit" que "lleva años arrastrándose sin solución definitiva", y resaltando que en Cádiz hay "siete examinadores", una cifra "insuficiente" para atender la demanda de pruebas teóricas y prácticas.

En su respuesta escrita, el Gobierno defiende que hay una tendencia que "incide de una manera directa" en la capacidad de gestión del sistema "a pesar de los esfuerzos de la administración", donde "mientras que el grado de cobertura del nivel de ocupación de la relación de puestos de examinadores sube hasta el 97% y se ha producido un aumento de pruebas realizadas en los últimos años", el porcentaje de aptos de alumnos en primera convocatoria en la prueba de circulación del permiso de conducción de la clase B "es del 47%", que "si tenemos en cuenta el total de convocatorias se sitúa en un 45%".

Así, ha asegurado que "no hay ningún colapso", ya que "la denominada 'bolsa de alumnos' no es un dato que se corresponda con las personas que están en disposición real de solicitar la realización de la citada prueba de circulación", y que "desde luego no se corresponde con el número de alumnos que están esperando en las puertas de la Dirección General de Tráfico para examinarse".