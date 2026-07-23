El Gobierno de Gibraltar acusa a España de ocasionar retrasos en la entrega de medicamentos y alimentos

Archivo - La política gibraltareña Gemma Arias-Vásquez durante un encuentro con periodistas españoles. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

GIBRALTAR 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gibraltar, a través de la ministra de Salud, Atención y Empresa, Gemma Arias-Vásquez, ha señalado a España como la causante de retrasos en la entrega de medicamentos y alimentos en el Peñón, apuntando que "los retrasos se produjeron en el lado español de la frontera" y afectaron al despacho aduanero de camiones que transportaban medicamentos con destino a Gibraltar.

En una nota, ha manifestado que ya se han identificado las causas de los retrasos que afectaban a las entregas de medicamentos y ha asegurado que las autoridades españolas han garantizado que se están aplicando las correcciones necesarias.

Tras las gestiones continuadas del Gobierno y del Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs Gibraltar) con las autoridades españolas, se han identificado dos causas técnicas, ha indicado el Gobierno de Giraltar, que ha añadido que ambas están relacionadas con la forma en que se tramitaban las partidas de entrada y no con los propios procedimientos ni con ninguna actuación del Servicio de Aduanas de Gibraltar.

Según ha explicado el Gobierno gibraltareño, la partida de medicamentos de quimioterapia destinada a la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) fue despachada y llegó este miércoles a Gibraltar.

Asimismo, ha indicado que la ministra se desplazó al lugar el martes por la tarde junto al Secretario Principal, Glendon Martínez, y el Administrador de Aduanas, John Payas, y regresó en la tarde del miércoles a la Unidad de Procesamiento de Entradas (Entry Processing Unit, EPU) del Servicio de Aduanas acompañada del Director de la Casa de Gibraltar en Bruselas, Daniel D'Amato, del Administrador de Aduanas y de altos funcionarios de Aduanas, y allí permanecieron durante toda la tarde.

Además, ha explicado que como medida preventiva los agentes del Servicio de Aduanas han estado visitando a los principales importadores para orientarlos sobre el procedimiento, y continuarán realizando estas visitas durante los próximos días. Estas actuaciones se suman a la formación impartida por el Servicio de Aduanas antes de la aplicación provisional del Tratado la semana pasada.

El Gobierno de Gibraltar ha señalado que a las 19,00 horas de esste miércoles 184 camiones habían entrado en Gibraltar solo ese día con arreglo a los nuevos procedimientos, a lo que se suman los 170 camiones que entraron en Gibraltar el martes. En la mañana de este jueves también han entrado en Gibraltar camiones que transportaban partidas de alimentos de origen no comunitario, por lo que "el sistema funciona, por tanto, y mientras se va asentando cabe esperar algunos problemas iniciales".

Por su parte, la ministra de Salud, Atención y Empresa, Gemma Arias-Vásquez, ha transmitido "tranquilidad a la ciudadanía", porque "ya se han identificado las causas de estos retrasos y las autoridades españolas han confirmado que se están subsanando". "La medicación para quimioterapia destinada a la Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha llegado, ningún tratamiento de pacientes se ha visto afectado y en ningún momento ha habido preocupación por los niveles de existencias en nuestras farmacias", ha asegurado.

"Se trata de procedimientos nuevos para ambas partes y es realista esperar algunos problemas iniciales mientras todos nos adaptamos a ellos, lo importante es que los detectemos, los resolvamos y adoptemos medidas para que no vuelvan a producirse", ha concluido.