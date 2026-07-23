CCOO y Asteg pedirán aclaraciones al SEPE sobre las prestaciones de desempleo de trabajadores españoles en Gibraltar

Vecinos de la Línea pasan a Gibraltar sin detenerse en un control en el primer día sin Verja. - Rocío Ruz - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

CCOO y la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Asteg) han anunciado que pedirán aclaraciones al SEPE sobre las prestaciones por desempleo de los transfronterizos, ante los problemas detectados, al entender que el Acuerdo Administrativo suscrito y publicado debería ser cobertura suficiente para mantener la normalidad en el abono de las prestaciones por desempleo a las personas trabajadoras transfroterizas.

En una nota, han explicado que tras haber tenido conocimiento de algunos problemas de personas trabajadoras transfronterizas para tramitar sus prestaciones por desempleo en los últimos días, han acordado "coordinar esfuerzos para que se recupere la normalidad en el reconocimiento de estos derechos para este colectivo laboral".

En este sentido, ambas organizaciones han decidido dirigirse a al Servicio Estatal de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo, para que se aclare la situación y se dicten las instrucciones pertinentes para que estas personas trabajadoras puedan tramitar las prestaciones por desempleo, "a las que tienen derecho de acuerdo con el nuevo tratado sobre Gibraltar y tras su entrada en vigor".

CCOO y Asteg consideran que el acuerdo administrativo suscrito entre España y Reino Unido en desarrollo del tratado, con respecto a la coordinación en materia de Seguridad Social, recoge los procedimientos para garantizar el derecho a las prestaciones, por lo que el SEPE debe actuar en consecuencia.

Finalmente, han demandado "agilidad e información para que las personas trabajadoras puedan superar la situación de incertidumbre que están padeciendo".