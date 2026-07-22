El Ministerio de Transporte de Gibraltar impone la primera multa fija a un taxi español

Taxi español multado en Gibraltar. - INFOGIBRALTAR

GIBRALTAR 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transporte de Gibraltar ha impuesto la primera multa fija a un taxi español por prestar servicio en el Peñón, imponiéndole una sanción de 300 libras por no tener licencia concedida por la Comisión de Transporte gibraltareña.

Cabe recordar que al día siguiente de hacerse oficial la eliminación de la Verja, el Gobierno de Gibraltar recordó que inspectores de transporte estarían presentes en la frontera para controlar e impedir la entrada de taxis españoles a Gibraltar, recordándoles que la normativa que regula el servicio de taxis "no ha cambiado", llegando, según la ley a confiscar o expulsar el vehículo de Gibraltar en caso de ser necesario.

Así, según ha señalado el Gobierno de Gibraltar en una nota, este martes el Ministerio de Transporte de Gibraltar interceptaron un vehículo, rotulado como taxi, en Devil's Tower Road, e informaron al conductor de la infracción.

Además, le impusieron una multa fija de 300 libras por utilizar un vehículo de motor como vehículo de servicio público sin la correspondiente licencia para la prestación de servicios por carretera concedida por la Comisión de Transporte.

Asimismo, ha informado que desde la aplicación del Tratado, la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) y los Inspectores de Transporte han realizado controles en la frontera para impedir la entrada de taxis españoles en Gibraltar e indicarles que regresen a España.

En este sentido, ha recordado que el acuerdo entre la UE y el Reino Unido no contempla la prestación de servicios transfronterizos, por lo que se han colocado señales en la frontera para advertir a los conductores de que no pueden entrar en Gibraltar.

Finalmente, ha advertido de que el Gobierno seguirá trabajando para garantizar que únicamente los taxis de Gibraltar presten servicio en el Peñón y que los usuarios reciban el servicio que esperan. Igualmente, ha señalado que también estudia elevar la cuantía de la multa correspondiente a esta infracción.