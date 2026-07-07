El Gobierno instalará tres barreras flotantes en el río Guadalquivir en la lucha contra el narcotráfico

Archivo - Narcolancha intervenida en el río Guadalquivir - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que el último Consejo de Ministros ha dado cuenta de la inversión de ocho millones de euros para la instalación de tres barreras flotantes en el río Guadalquivir para controlar y evitar la entrada de embarcaciones que se dediquen a la actividad del narcotráfico.

"El Gobierno de España sigue adoptando medidas para la lucha contra el narcotráfico", ha manifestado Fernández en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha añadido que se trata de "una más de las muchas medidas adoptadas en el seno del Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que desde su entrada en vigor en junio del 2018 ha propiciado más de 48.000 operaciones, más de 32.400 personas detenidas o investigadas o la incautación de más de 2.200 toneladas de droga".