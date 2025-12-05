El Gobierno licita por 26 millones la rehabilitación de 46 kilómetros de la A-48 y la N-340 en la provincia de Cádiz

Mapa de las obras previstas en la A-48 y la N-340 por el Ministerio de Transportes en la provincia de Cádiz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 26,1 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para rehabilitar el firme en 33,7 kilómetros de la autovía A-48 y en 12,3 kilómetros de la N-340, a su paso por Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Con esta actuación, cuya licitación fue autorizada recientemente por el Consejo de Ministros y se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se pretende garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme y conservar adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública, ha señalado Transportes en una nota.

En concreto, se rehabilitará el firme entre los kilómetros 3 y 36,700 de la autovía A-48 y entre los kilómetros 24 y 36,3 de la N-340.

Los trabajos consisten en la eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura. Con ello, se aumentará significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando su periodo de vida útil.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 88,2 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Cádiz.

El Ministerio ha asegurado que trabaja para la mejora de las carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, poniendo de ejemplo las intervenciones de mejora del Acceso Sur al Puerto de Algeciras, con una inversión de 50,3 millones de euros, o la licitación en julio por 22,9 millones de euros de la conservación de los accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza.