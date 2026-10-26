Gobierno reforzará la seguridad el miércoles por el partido "de alto riesgo" entre Xerez CD y Cádiz FC

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, presidiendo una reunión de coordinación de la seguridad por el encuentro de Copa del Rey que disputarán el Xerez CD y el Cádiz CF este miércoles 28 de octubre en Jerez. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha ratificado los dispositivos diseñados por la Policía Nacional para garantizar el correcto desarrollo del encuentro de Copa del Rey que disputarán el Xerez CD y el Cádiz CF este miércoles 28 de octubre en el Estadio Municipal de Chapín, en Jerez de la Frontera, y que ha sido calificado de "alto riesgo".

Este lunes se ha celebrado la reunión de coordinación del operativo de seguridad que se va a poner en marcha con motivo de este partido de fútbol, que ha estado presidida por la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, contando con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Jerez y de su Policía Local, de ambos clubes gaditanos, así como de Policía Nacional, Guardia Civil, Renfe, Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, Cruz Roja Española, Emergencias 061 y Bomberos.

En una nota, Subdelegación ha señalado que el partido de fútbol correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey ha sido calificado como "encuentro de alto riesgo" por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esta consideración responde a la proximidad geográfica de los dos equipos de la provincia y a la previsión de una elevada presencia de aficionados de ambos clubes.

En consecuencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reforzarán las labores de patrullaje, tanto en los alrededores del estadio como en otros puntos de la ciudad. Así, está previsto un dispositivo reforzado que se iniciará varias horas antes del partido y se mantendrá hasta la completa disolución de ambas aficiones, con especial atención a las zonas de hostelería, los accesos al estadio y sus áreas de influencia.

La Policía Nacional desplegará a miembros de distintas especialidades de la Comisaría Local de Jerez de la Frontera, además de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), de la Unidad de Caballería y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para el control de aficionados de riesgo.

Estas unidades se coordinarán con la Policía Local de Jerez, que colaborará también en la regulación del tráfico en las inmediaciones del estadio, y con la seguridad privada que participe de este dispositivo de Seguridad para este encuentro.

Por su parte, la Guardia Civil pondrá en marcha un dispositivo de control de alcohol y drogas al volante en las entradas y salidas de la ciudad para evitar que conductores que hayan consumido estas sustancias circulen por las carreteras. Estos comportamientos ponen en riesgo la seguridad de la circulación, su propia vida y la vida del resto de usuarios de las vías.

Al tratarse de un partido calificado de "alto riesgo", el club organizador debe implementar medidas preventivas como la separación de aficiones, el control en la venta de entradas, el horario de apertura de puertas, o la contratación de personal de seguridad privada en número acorde al aforo previsto, conforme a la Ley del Deporte.

Asimismo, se va a controlar la exhibición dentro del estadio de pancartas y otros elementos de animación que puedan utilizarse para la provocación, la intimidación o el enaltecimiento de la violencia, el racismo o la xenofobia.

Los aficionados visitantes que han comprado las entradas facilitadas por el Xerez CD se colocarán en una misma pastilla de la grada del Estadio Chapín.

Como se ha recordado, no está permitida la venta de entradas en taquilla el mismo día del partido, al ser considerado "de alto riesgo", por lo que solo podrán acceder al estadio las personas autorizadas que cuenten con una entrada.

Para evitar aglomeraciones y embotellamientos en los accesos se ha recomendado mejor llegar "con bastante antelación", debido a los controles de seguridad y los cacheos en las puertas. También se ha indicado que está "terminantemente prohibido" acceder con objetos punzantes, armas, banderas con mensajes de incitación al odio, sustancias estupefacientes o alcohol.

Así, se ha recomendado seguir las órdenes de la autoridad, manteniendo en todo momento una actitud colaborativa con los vigilantes de seguridad y los cuerpos policiales.