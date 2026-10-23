Gobierno señala a Autoridad Portuaria de Cádiz que los proyectos en el Faro de Trafalgar deben priorizar su protección

Archivo - Faro de Trafalgar en la Bahía de Cádiz - PUERTOS DEL ESTADO - Archivo

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha remitido este viernes 23 de octubre una carta a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) informando que el Faro de Trafalgar ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento esta misma semana y que "cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo" en este espacio debe ajustarse al régimen de protección patrimonial aplicable y contar con las autorizaciones preceptivas de los órganos competentes.

Además, se alude a la solicitud de financiación con cargo al 2% cultural por parte de la Autoridad Portuaria para un proyecto de puesta en valor del Faro de Trafalgar, subrayando que no se pueden realizar obras interiores o exteriores que afecten directamente al inmueble sin la autorización expresa del Ministerio, que se encuentra actualmente revisando dicho proyecto.

En la carta, se ha recordado que el proyecto de implantación de un restaurante en el Faro de Trafalgar por parte de la Autoridad Portuaria obtuvo un "un informe desfavorable" por parte de esta administración, una medida que fue comunicada mediante escrito con fecha de 13 de mayo de 2025.

El Ministerio de Cultura ha abogado por la "cooperación institucional y de búsqueda conjunta de las mejores alternativas para el bien", resaltando que la colaboración y la coordinación entre las administraciones implicadas "resultan fundamentales para identificar y promover las soluciones más adecuadas, aunando esfuerzos y criterios en torno a un objetivo", como es el de "garantizar la protección y conservación" del Faro de Trafalgar, así como favorecer su puesta en valor como "bien integrante del patrimonio cultural y elemento de interés para el conjunto de la ciudadanía".

Esta semana el Consejo de Ministro declaraba este monumento ubicado en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate como Bien de Interés Cultural, una catalogación que era bien valorada por los ecologistas y por el Ayuntamiento de Barbate, cuyo alcalde reclamaba además "inversiones y actuaciones concretas para recuperar el enclave y convertirlo en un referente cultural y turístico".

Por su parte, la Autoridad Portuaria esperaba que esta declaración fuera "compatible" con la concesión administrativa para la puesta en valor de este espacio que viene tramitando y que se enmarca en el proyecto 'Faros de España', impulsado por el entonces Ministerio de Fomento, y en consonancia con el Marco Estratégico de Puertos del Estado, que contempla entre sus objetivos acercar las ayudas a la navegación a la ciudadanía mediante usos complementarios compatibles con su función.

ep