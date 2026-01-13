El Gobierno se une a "la consternación" por el crimen machista de Olvera y pide "unidad de acción de todos los partidos"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, preside en Córdoba el minuto de silencio por el crimen machista de Olvera (Cádiz). - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha expresado este martes su "solidaridad con la familia, con los amigos y con los vecinos" de Olvera (Cádiz), tras la muerte de una mujer de 58 años en su domicilio a manos de su marido en la madrugada del domingo, a la vez que se une a "la consternación que supone un nuevo crimen machista".

Acompañado de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, tras presidir un minuto de silencio para condenar este caso, Fernández ha lamentado que es "la tercera víctima de violencia de género a nivel nacional y la segunda a nivel andaluz" desde principios de año, en tan sólo once días, de ahí que haya reivindicado "de nuevo la unidad de acción de todos los partidos políticos y de todas las administraciones públicas para la lucha contra este crimen permanente que se produce contra un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida".

Según ha manifestado, "es una violencia que tiene nombre y apellidos: violencia machista, porque es aquella que se ejerce contra las mujeres por el solo y el simple hecho de ser mujeres". "Es la razón que motiva esa violencia y, por lo tanto, es violencia machista", ha remarcado, para apuntar que "no caben ambigüedades ni dudas al respecto".

Así, ha apelado a "toda la sociedad en su conjunto a ser capaces de luchar, denunciar y poner de manifiesto en cualquier momento que haya la más mínima sospecha por amistad, por vecindad, de situaciones que podamos estar viendo, ponerla inmediatamente en conocimiento del juzgado o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que "tienen la potestad a través del protocolo de actuar de forma inmediata, llevando a la Fiscalía la situación con independencia de que se produzca o no denuncia por parte de la víctima".

En este sentido, el delegado ha indicado que "son 1.344 las mujeres asesinadas por violencia machista desde el año 2003 y, por lo tanto, tenemos que movilizarnos para que en todos los ámbitos, en el educativo, en el familiar, en el social y, por supuesto, en el ámbito político, seamos contundentes y colaboradores necesarios absolutamente para denunciar y llevar ante la justicia cualquier situación de supuesto maltrato que pueda estar sufriendo cualquier mujer".

"GABINETE DE CRISIS"

Entretanto, Fernández ha comentado que "cada vez que hay un incremento, como ha ocurrido en el año pasado, con 14 víctimas de violencia de género, mujeres asesinadas en la comunidad autónoma, evidentemente se produce un gabinete de crisis, una reunión en la que se analiza pormenorizadamente con todas las administraciones, contando también con la Junta de Andalucía, cuál es la situación o qué elementos puede haber que nos lleven a esa situación".

Al hilo, ha subrayado que "las medidas, en todo caso, deben ser permanentes, continuas y estar siempre en primera línea de acción política", de forma que "esto no va solamente de que cuando se produce, lamentablemente, un asesinato o un episodio de violencia de género lo pongamos como prioridad absoluta, sino que tiene que ser todos los días y en todos los ámbitos, especialmente el político, denunciando y recriminando".

A su juicio, "no se puede hablar de ambigüedad, ni confundir con otro tipo de violencias como la intrafamiliar o con una ausencia o falta de recursos destinado a la política de lucha contra la violencia de género", al tiempo que ha apuntado al ámbito social, "concienciando a todas las personas de que es absolutamente necesario no permitir ni una sola acción sin ponerla en conocimiento de juzgados o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si se observa cualquier actitud que tenga que ver o vinculada con la violencia de género y ponga en riesgo la vida de cualquier mujer o su bienestar diario o de los menores también a través de esa violencia vicaria".

Asimismo, ha defendido que "en el ámbito educativo es muy importante hablar y reforzar los principios de igualdad, que son en definitiva donde está la base de todo para evitar esa mentalidad machista que es la que lleva a ese maltrato de violencia de género y en sus últimas consecuencias al asesinato a una mujer, porque quiere regir la voluntad de la misma y quiere ser quien gobierne la vida de esa mujer a la que maltrata y que en algunos casos lamentable y trágicamente llegan hasta el final de sus consecuencias, que es la muerte y el asesinato".

Por tanto, ha declarado que "es un compromiso que tenemos que asumir todos para que en el día a día seamos capaces de ir poniendo de manifiesto la necesidad de no bajar la guardia ni un solo segundo y que haya unidad de acción de toda nuestra sociedad en su conjunto".

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JUZGADOS

Preguntado por las críticas por que las competencias de violencia de género vayan a las capitales en determinados partidos judiciales, alejando los recursos de las víctimas, el delegado ha destacado el sistema VioGen con los 283 municipios incorporados en la región y que "ponen a disposición policías locales, junto con la Guardia Civil y Policía Nacional, para llevar a cabo esa tarea en el ámbito municipal", de ahí que haya invitado a los ayuntamientos que aún no se han sumado a que "se sumen", aunque es "la comunidad autónoma que más municipios VioGen tiene".

Además, ha aseverado que "se todos aquellos servicios municipales que se ponen a disposición, especialmente las oficinas de información a la mujer en muchos casos, servicios también que tienen que ver con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tiene además una formación específica para propiciar que se tenga la atención y se apliquen los protocolos que son necesarios en el caso de que haya cualquier indicio de violencia de género".

Igualmente, Fernández ha explicado que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado activan de forma inmediata, a través del Protocolo Cero que también se aprobó por este Gobierno, la posibilidad de denunciar y poner ante la Fiscalía un hecho con independencia de que no quiera denunciar la mujer que sea víctima".

"Cualquier situación que se tuviera o se tenga que corregir para mejorar la lucha contra el crimen machista, desde luego se analizará y se verá", ha dicho el representante del Ejecutivo central en la comunidad, agregando que "el Ministerio y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género permanentemente están analizando caso a caso con los responsables de las unidades contra la violencia de género de las distintas subdelegaciones del Gobierno".

Por tanto, ha enfatizado que "cualquier cuestión se pondrá encima de la mesa y, sea la competencia de cualquiera de las administraciones que sea, tiene que llevarnos a tomar la mejor solución para resolver cualquier mínimo problema o descoordinación que pudiera existir".