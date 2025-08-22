Grazalema y Zahara (Cádiz) celebran este fin de semana sueltas de toros y vaquillas por sus fiestas locales

Archivo - Encierro del toro embolao de Los Barrios en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - Archivo

CÁDIZ 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Grazalema y Zahara, en la sierra de Cádiz, van a celebrar este fin de semana sus fiestas locales con la suelta de varios toros y vaquillas.

Según la información recabada por Europa Press, desde ese viernes 22 al lunes 25 de agosto Grazalema vive sus Fiestas Mayores con la suelta de seis toros por sus calles.

En concreto, está previsto que los encierros se celebren el sábado 23, domingo 24 y lunes 25, con dos astados cada día. El primer día la suelta de toros se hará desde las 19,00 horas y los días restantes a las 12,00 horas del mediodía.

La suelta de toros se celebra dentro del concurso de ganaderías que acoge el municipio de Grazalema durante sus Fiestas Mayores. El recorrido, de unos 300 metros, será entre la plaza de España y la fuente de Puentezuela.

Por su parte, Zahara de la Sierra celebrará el 23 y 24 la tradicional suelta de vaquillas desde las 11,00 horas de la mañana cada uno de los días.

Para esta ocasión, el Ayuntamiento ha emitido un bando municipal en el que se establecen las prohibiciones y limitaciones durante esta actividad enmarcada en la Feria y Fiestas de este pueblo gaditano.

En ese sentido, el bando recuerda que está prohibido coger a las reses de las astas, colas o agarrarse a ellas salvo para proceder a su encierro. Además, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en el recinto donde se desarrolla este evento y que personas en estado de embriaguez u otras sustancias participen en el encierro. Los menores de 16 años tampoco pueden participar.

Asimismo se recuerda que nadie está obligado a participar o presenciar el evento taurino, y que ello supone un riesgo al que se expone cada persona "libremente", por lo que el Ayuntamiento declina toda responsabilidad de lo que pueda acontecer durante los mismos.