Guardia Civil realizó más de 9.600 pruebas de alcohol y drogas a conductores durante el Carnaval de Cádiz

Imágenes del Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. A 15 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha realizado en Cádiz más de 9.600 pruebas de detección de alcohol y drogas al volante, así como controles de velocidad durante los dos fines de semana del Carnaval, de las que 186 dieron como resultado que el conductor circulaba superando los límites de alcohol permitidos y 104 fueron positivo en drogas.

De la misma forma, se instruyeron diligencias por delitos contra la seguridad del tráfico a cuatro de estos conductores que conducían superando los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.

Los controles formaban parte del dispositivo especial puesto en marcha para que el regreso a casa tras disfrutar de los carnavales de Cádiz se realizase de la manera "más segura", como ha indicado la Guardia Civil en una nota.

De esta manera, las salidas de la capital se controlaron en esos periodos, establecido los oportunos controles de detección de alcohol y drogas y velocidad.

Este operativo, realizado por los hombres y mujeres pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz que han estado a pie de carretera, se ha traducido en un total de 9.696 pruebas de alcohol y drogas realizadas, con un balance de 186 y 104 positivas, respectivamente.

Especial mención es la vigilancia que se realiza, sobre todo en estas fiestas, a los conductores profesionales para que realicen su labor sin haber consumido alcohol ni drogas, ya que en sus manos están las vidas de numerosos viajeros que optan por el trasporte público como medio de acercarse a la capital gaditana.

Para todos estos viajeros, se ha recordado que el teléfono 062 está a su disposición las 24 horas los 365 días del año, y que pueden comunicar cualquier conducta anómala que puedan observar y que lleve a la comprobación y pruebas pertinentes a esos conductores.