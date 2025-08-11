Hallan 13 kilos de marihuana en una furgoneta en Sanlúcar (Cádiz) tras el rescate de su conductor

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre en Sanlúcar de Barrameda después de que se hallasen más de 13,6 kilos de marihuana en la furgoneta en se había quedado atrapado y desde la que gritaba pidiendo auxilio para salir.

En una nota, la Policía ha informado de que los hechos ocurrieron cuando los agentes fueron comisionados por la Sala Operativa del 091 para acudir a la calle San Antón de Sanlúcar, donde se había recibido un aviso de una persona que pedía auxilio desde el interior de una furgoneta.

En el lugar, localizaron el vehículo con la puerta del conductor abierta y la cerradura del maletero visiblemente deformada. Además, un ciudadano presente en la zona aseguró haber escuchado gritos procedentes del interior de la furgoneta.

Ante la imposibilidad de abrir la cerradura manualmente, se solicitó la intervención del servicio de bomberos, que logró liberar al hombre mediante herramientas de corte.

Tras quedar libre, el individuo mostró un discurso "confuso y contradictorio" sobre cómo había llegado a quedar encerrado. Fue entonces cuando los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, localizando en el maletero una maleta con varios paquetes de esa sustancia estupefaciente prensada.

La investigación permanece abierta para esclarecer el origen de la droga y las circunstancias del suceso.