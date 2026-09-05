Hallan un cadáver flotando en el agua cerca del puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Archivo - Salida de un barco pesquero de la lonja de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. En el Puerto de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, (Andalucía, España), a 31 de marzo, de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver ha sido hallado en la madrugada de este pasado viernes, 4 de septiembre, en la desembocadura del río Guadalquivir, en el puerto de Bonanza, ubicado en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el teléfono 112 recibió un aviso sobre las 3,15 horas de la madrugada en la que alertaban del hallazgo de un cadáver flotando en el agua en una zona cercana al puerto de Bonanza.

Hasta el lugar de los hechos se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local y Nacional. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado al 112, el cuerpo sin vida correspondería a una persona desaparecida que estaban buscando desde el pasado miércoles, 2 de septiembre.

Asimismo, la Benemérita ha indicado a esta agencia que se mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de este suceso y que permanecen a la espera del resultado de la autopsia.