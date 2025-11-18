Hallan en una furgoneta en Tarifa (Cádiz) más de 750 kilos de atún rojo pescados ilegalmente en el Estrecho

Piezas de atún rojo capturados ilegalmente y hallados en una furgoneta en Tarifa (Cádiz) - GUARDIA CIVIL

TARIFA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Tarifa (Cádiz) han aprehendido 21 piezas de atún rojo, con un peso superior a los 750 kilos, que estaban siendo transportados en una furgoneta y que acababan de ser capturados de forma ilegal en la zona del Estrecho de Gibraltar.

La furgoneta fue interceptada por los agentes cuando salía del puerto de Tarifa con la veintena de piezas de atún, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

En cumplimiento a la Resolución dictada por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Agricultura por la que se prohíbe temporalmente la pesca del Atún Rojo (Thunnus thynnus), la Guardia Civil ha intensificado en las últimas semanas la vigilancia de la pesca recreativa en la zona del Estrecho.

Para ello, se han establecido numerosos operativos en el litoral de la comarca orientados a detectar cualquier tipo de actividad relacionada con la captura ilegal de este tipo de piezas.

Como se ha apuntado, los ejemplares de atún rojo del Atlántico se han convertido en los últimos años en piezas "muy codiciadas" por los distintos sectores de restauración y comercios de pescadería, debido a sus valoradas propiedades gastronómicas y su elevado precio de mercado, de ahí a su pesca ilegal.

En todos los casos detectados, se han levantado las correspondientes actas de denuncias, procediendo a la aprehensión de los ejemplares, que son posteriormente entregados al Banco de Alimentos.