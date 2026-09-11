Hallan a una persona fallecida en la bahía de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en la tarde de este viernes en la bahía de Algeciras (Cádiz), en las inmediaciones de la calle Varadero.

Según ha informado en una nota la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el teléfono 112 ha recibido minutos antes de las 18,30 horas una llamada que alertaba del hallazgo del cadáver, que se encontraba flotando entre dos pantalanes en las inmediaciones de la citada vía.

La sala coordinadora ha activado a la Autoridad Portuaria, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Cruz Roja y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de la persona, sin que hayan trascendido más datos sobre las circunstancias que han rodeado a este suceso.