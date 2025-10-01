Desmantelada en Sanlúcar (Cádiz) una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos

Plantación de marihuana hallada en un contenedor enterrado bajo una explotación avícola en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado en Sanlúcar de Barrameda una plantación de marihuana con 675 macetas que se encontraba enterrada bajo una explotación avícola en contenedores marinos de 30 metros cuadrados cada uno, además de detener a cinco personas.

Los presuntos líderes de la organización, una pareja cuya vivienda se encontraba en la misma finca, habían instalado bajo tierra tres contenedores marinos, además de una compleja y completa instalación conectada de manera fraudulenta a la red eléctrica, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Las primeras investigaciones comenzaron cuando los agentes del Equipo Águila tuvieron conocimiento de un posible cultivo ilegal de cannabis, de los denominados indoor, que pudiera estar oculto bajo los terrenos de una explotación avícola dedicada principalmente a la cría de pavos.

La gran extensión de terreno y la actividad diaria en la explotación avícola dificultó la investigación, ya que dicha la actividad desarrollada permitía la disminución del olor característico de la marihuana, así como el ruido generado por el elevado número de aparatos eléctricos utilizados.

El operativo tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, donde se llevó a cabo la entrada y registro en la finca. Junto a la explotación avícola se localizó una puerta de pequeña estatura que daba paso a unas escaleras subterráneas. Allí se ubicaba todo un complejo de infraestructuras eléctricas necesarias para dar servicio a una gran plantación de marihuana ubicada en tres contenedores marinos.

Estos contenedores, de 30 metros cuadrados cada uno, albergaban 675 macetas y siete bolsas de basura de grandes dimensiones con restos de marihuana de haber sido recolectado momentos antes. Además, había numerosos equipos de aires acondicionados, lámparas, extractores de aire, filtros de carbono, humificadores, ventiladores, peladoras de marihuana y varias cámaras de seguridad que vigilaban 24 horas todo el subterráneo y el exterior de la explotación.

En el dispositivo policial, establecido en todo el perímetro de la finca durante el registro de la misma, los agentes sorprendieron a dos personas que intentaban huir saltando la valla con dos sacos de basura de grandes dimensiones. Al ser descubiertos, abandonaron los sacos y se ocultaron en el interior de la vivienda de la finca. Minutos después fueron localizados y detenidos por los agentes.

Durante el registro se descubrió además sobre el terreno otro contenedor que albergaba en su interior un secadero con tres nasas --redes para el secado-- de cogollos de marihuana en proceso de secado.

Finalmente, se procedió a la detención de cinco personas como autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas tóxicas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Del mismo modo, se ha incautado un total de 57,760 kilos de cogollos de marihuana y toda la infraestructura eléctrica necesaria para favorecer el mantenimiento y crecimiento de las plantas, que albergaba un total de 15 equipos de aires acondicionados, 56 lámparas, seis extractores de aire, cinco filtros de carbono, dos humificadores, nueve ventiladores, dos peladoras de marihuana y numerosas cámaras de seguridad.

Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.