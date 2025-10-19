Heridos una mujer y un menor de trece años tras colisionar un turismo con el tranvía en Chiclana (Cádiz)

Archivo - Efectivo y vehículo de emergencias del Consorcio de Bomberos provincial de Cádiz. - 112 - Archivo

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Puerta del Mar para evaluar su estado de salud

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 53 años y un menor de 13 han resultado heridos este pasado sábado tras la colisión del turismo que ocupaban con el tranvía de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, la colisión del turismo y el tranvía ocurrió sobre las 18,10 horas del sábado en la rotonda del puente de Nuestra Señora de los Remedios de la localidad gaditana.

Han acudido al lugar del incidente efectivos de Guardia Civil, sanitarios del 061, Policía y Bomberos, siendo estos últimos quienes rescataron a las víctimas atrapadas en el interior del vehículo tras el accidente.

Tanto la mujer de 53 años como el menor de 13 han sido trasladados al Hospital Universitario Puerta del Mar para evaluar el estado de salud de ambos.