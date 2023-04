La hija de Paco de Lucía satisfecha por la decisión judicial sobre sus canciones: "Ya tenemos el 100% de su autoría"

CÁDIZ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lucía Sánchez Valera, hija de Paco de Lucía, se ha mostrado satisfecha por haber logrado el objetivo de que su padre ostente "el 100%" de la autoría de sus obras, como 'Entre dos aguas' y otras 36 obras más, que estaban registradas a su nombre y al de José Torregrosa, algo que ha dicho era "su voluntad" y lo que le dejó encargado. "Ya tenemos el 100% de su autoría", ha manifestado.

"Hemos intentado llegar a un acuerdo extrajudicial porque no soy partidaria de los juicios porque no sabes cómo van a acabar y hay mucho desgaste entre medias, pero no se consiguió y no tuvimos más remedio que demandar", ha contado en una entrevista en Canal Sur recogida por Europa Press.

Sánchez Valera ha explicado que José Torregrosa era el encargado de transcribir las obras de su padre para poder registrarlas en la SGAE, un requisito que era necesario entonces. "Él transcribía las obras y se ponía un porcentaje a su favor", ha señalado.

Ha relatado que descubrió la autoría compartida de canciones como 'Entre dos aguas' al interesarse sobre cómo estaba registrada, mientras estudiaba Derecho y cuestiones sobre la Propiedad Intelectual. Él, ha señalado, negó que tuviera coautoría. "Esa obra es mía", le respondió.

Tras este descubrimiento, que tuvo lugar hace "13 años", se pusieron en contacto con el presidente de la SGAE, quien les confirmó que Torregrosa compartía autoría con Paco de Lucía en un total de 37 canciones. Se inició entonces un intento de acuerdo que acabó en demanda judicial.

Ahora, el juez de lo Mercantil número 3 de Madrid ha obligado a los descendientes del músico José Torregrosa a devolver el 100% de los ingresos recibidos en concepto de derechos de autor de 37 canciones de Francisco Sánchez Gómez, conocido como Paco de Lucía, a los familiares del maestro flamenco al reconocer su única autoría.

Una sentencia sobre la que cabe recurso, aunque Lucía Sánchez Valera ha asegurado que está "perfectamente armada y muy argumentada" por lo que no sabe qué posibilidad de recurso tendrá. "El juez ha hecho una labor impecable porque no era una materia fácil, está llena de matices, compleja y creo que está muy bien argumentada", ha afirmado.