Homenaje a Manuel de Falla en la clausura del ciclo de Las Noches Clásicas este lunes

CÁDIZ 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El patio central del Espacio de Cultura Contemporánea-ECCO acogerá este lunes a las 21,00 horas el cuarto y último concierto dentro del programa estival Las Noches Clásicas de Cádiz, que en esta ocasión estará a cargo del Dúo de María Rodríguez y Jorge Gresa (violín y violonchelo) y que estará dedicado al insigne músico gaditano Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. El programa denominado Falla en París muestra obras de Ravel, Albéniz, Granados y del propio Falla.

El dúo formado por la violinista María Rodríguez Estévez y el violonchelista Jorge Gresa representa una sólida y prometedora alianza dentro del panorama musical actual. Ambos intérpretes, formados en prestigiosas instituciones europeas y con una destacada proyección internacional, comparten una profunda sensibilidad artística y un compromiso con la excelencia interpretativa, según una nota.

María Rodríguez, nacida en Ourense en 2001, ha desarrollado una trayectoria marcada por su precoz talento y una formación rigurosa. Desde sus inicios en el Conservatorio de Ourense hasta su perfeccionamiento en Utrecht y Ámsterdam, ha trabajado con reconocidos maestros y ha participado en destacadas formaciones orquestales europeas. Su actividad abarca tanto el ámbito sinfónico como la música de cámara, destacando su musicalidad y madurez interpretativa.

Jorge Gresa, originario de Sevilla, cuenta con una amplia experiencia como violonchelista en escenarios nacionales e internacionales. Formado con grandes figuras del violonchelo, ha sido galardonado en concursos de prestigio y ha colaborado con importantes orquestas bajo la dirección de reconocidos maestros. Su versatilidad le ha permitido abordar repertorios diversos, incluyendo estrenos contemporáneos.

Como dúo, Rodríguez y Gresa encuentran un espacio de diálogo musical donde la compenetración, el equilibrio sonoro y la expresividad se convierten en ejes fundamentales. Su propuesta artística combina rigor técnico y sensibilidad, ofreciendo interpretaciones frescas y profundas que conectan con el público y enriquecen el repertorio camerístico, según la nota.

El dúo formado por la violinista María Rodríguez y el violonchelista Jorge Gresa presenta un programa que rinde homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, situando su obra en diálogo con algunos de los compositores más representativos del entorno musical francés y español de su tiempo.

Bajo el evocador título Falla en París, el concierto traza un recorrido por la intensa relación artística entre España y la capital francesa a comienzos del siglo XX. La velada se abre con la Danza española de La vida breve, donde el lenguaje de Falla despliega su característico colorido andaluz.