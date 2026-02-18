Horeca prevé una ocupación del 75% este fin de semana de Carnaval de Cádiz, tras llegar al 90% el primer sábado

Imágenes del Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. A 15 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La federación de hostelería de Cádiz (Horeca) ha anunciado una previsión de ocupación media del 75% durante este segundo fin de semana, que coincide con la celebración del Carnaval de Cádiz en la calle, mientras que el pasado sábado 14 de febrero se llegó a registrar un 90% de ocupación entre los hoteles de Cádiz, San Fernando, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.

Según los datos de Horeca, recogidos por Europa Press, el viernes 20 y el sábado 21 de febrero, San Fernando será el municipio con mejores estimaciones de las ciudades citadas, con un 80% y 85% respectivamente. El fin de semana anterior, el del viernes 13 y sábado 15 de febrero, esta localidad marcó un 90% y un 100% de ocupación en sus hoteles.

En Cádiz capital, el primer fin de semana de Carnaval estuvo al 63% y al 87% respectivamente, mientras que para este segundo se espera un 66% y un 76% de ocupación. En cuanto a Jerez, se prevé un 78% y un 88% de reservas en sus hoteles, que el fin de semana pasado estuvieron al 90% y 97%.

Por último, El Puerto de Santa María registró durante el pasado fin de semana una ocupación media del 77,21% el viernes y del 83,19% el sábado 14 de febrero, mientras que para este próximo fin de semana se estima que los hoteles portuenses se llenen al 72% y al 73% respectivamente.

En lo que respecta a la media provincial durante los dos fines de semana en los que Cádiz capital celebra las fiestas propias de su Carnaval, Horeca ha estimado la ocupación media en un 78,95%, tres puntos porcentuales más que lo que se esperaba antes de comenzar estas fiestas, aunque levemente por debajo de los datos reales de 2025, cuando se alcanzó el 79,95% de media.

Por municipios, tanto San Fernando como Jerez pueden llegar al 88% de media de ocupación hotelera durante el cómputo total de estos dos fines de semana, mejorando las cifras de 2025, cuando estuvieron al 81% y 87%, respectivamente.

En el punto contrario, aunque de forma moderada, están El Puerto, que alcanzaría el 76%, cuando el año anterior estuvo al 80%, y Cádiz capital, que podría situarse en torno al 73%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025, año en que marcó un 77%.