Los hoteles de la provincia de Cádiz sumaron en diciembre más de 286.000 pernoctaciones y 136.000 turistas

CÁDIZ 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La hoteles de la provincia de Cádiz recibieron en diciembre de 2025 a un total de 136.574 turistas, registrando además 286.417 pernoctaciones en el último mes del año pasado. Esto supone un aumento en 15.739 visitantes respecto al mismo mes del año anterior, 2024, mejorando también el dato de ocupación en 40.803 pernoctaciones más.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, del número de viajeros en diciembre, 96.936 eran nacionales y 39.638 extranjeros. En cuanto a las pernoctaciones, 191.685 las hicieron los turistas españoles y el resto, 94.732, el visitante no nacional.

Comparados estos datos con el resto de las provincias andaluzas, Cádiz estuvo en diciembre como el cuarto destino en ambas categorías, solo superada por Málaga, Sevilla y Granada.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz recibió el último mes de 2025 a 95.733 visitantes, 64.936 de ellos nacionales, que realizaron un total de 213.338 pernoctaciones, datos que la situaron en segunda posición entre el resto de zonas de la comunidad autónoma, solo superada por la Costa del Sol de Málaga.

En lo que respecta al ranking de diez puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones de la lista andaluza, solo aparece por Cádiz la ciudad de Jerez de la Frontera, en la posición número nueve. Así, en diciembre, época de zambombas, este municipio recibió a 25.229 turistas en sus hoteles, con 49.492 pernoctaciones. De ellos, 21.202 eran visitantes nacionales, y el resto, 4.027, extranjeros.

Además, el IECA también resalta otros puntos turísticos como Cádiz capital, con 21.474 visitantes y 41.988 pernoctaciones; Algeciras, con 17.161 turistas y 29.664 estancias; o El Puerto de Santa María, con 13.570 viajeros y 28.119 noches en sus hoteles.