El impacto de un rayo en la terraza de una casa de Medina (Cádiz) causa daños materiales por la caída de cascotes

Vivienda afectada en una pedanía de Medina por la caída de un rayo. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha actuado este miércoles en una pedanía de Medina Sidonia para evaluar y reconocer los daños ocasionados en una vivienda tras recibir el impacto de un rayo sobre la terraza, sin que se hayan registrado daños personales.

En un comunicado ha informado de que sobre las 8,50 horas de este miércoles se ha solicitado la presencia de los bomberos en una vivienda situada en la calle Junco de la pedanía de San José de Malcocinado, que había recibido el impacto de un rayo.

La descarga ha provocado la caída de tejas y del revestimiento de la cornisa, causando daños en un vehículo estacionado en la zona debido a los cascotes que se han despedido.

Ante esta situación los efectivos del Consorcio de Bomberos han actuado para proceder al saneamiento de la zona afectada, la cornisa y la terraza, y para eliminar el riesgo de nuevos desprendimientos.

Hasta el lugar se han desplazado dos bomberos con una autobomba urbana ligera (P-50), finalizando la actuación a las 10,00 horas de la mañana.