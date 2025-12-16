Impiden que una mujer abandone el país desde Tarifa con sus tres hijos menores, sobre los que no tenía custodia

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, en el marco de los controles establecidos en el Puesto Fronterizo de Tarifa para la salida del espacio Schengen, han impedido que una mujer abandone el país hacia Tánger (Marruecos) con sus tres hijos menores de edad, que contaban con diversos señalamientos de protección internacional al no tener la madre la custodia de ellos.

Los menores fueron detectados el 11 de diciembre junto a su madre en el puerto tarifeño y, tras realizar las correspondientes comprobaciones documentales, se constató la existencia de diversos señalamientos interpuestos por las autoridades francesas a través del sistema Sirene, ha indicado la Policía en una nota.

De ellos se desprendía la necesidad de adoptar medidas de protección sobre los mismos. Según la información facilitada por las autoridades francesas, la madre, con pleno conocimiento de las actuaciones judiciales en curso, habría sustraído a los menores el pasado 21 de noviembre con la intención de eludir la acción de la justicia europea trasladándolos fuera del ámbito comunitario.

Los menores habían sido previamente retirados de su cuidado debido a presuntas agresiones sufridas, quedando bajo la tutela de los servicios sociales de Francia.

La Policía ha señalado que la relevancia de esta actuación pone de manifiesto la importancia de los controles fronterizos como "herramienta fundamental" para el éxito de la cooperación policial internacional, especialmente en materia de protección de menores, así como la eficacia de los instrumentos de cooperación internacional Sirene, destinados a la lucha contra la delincuencia transnacional.

Debido a la intervención de la Policía, los tres menores fueron retirados de la progenitora y puestos a disposición de los servicios sociales para su protección, con conocimiento y autorización de la Fiscalía de Protección de Menores, que continúa con las diligencias necesarias para determinar su situación definitiva.