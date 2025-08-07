Incautadas 412 garrafas de gasolina en un intento de abastecimiento a narcolanchas en una playa de Rota (Cádiz)

ROTA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha frustrado en una playa de Rota un nuevo intento de avituallamiento al narcotráfico al intervenir un total de 412 garrafas de gasolina que contenía un total de 10.300 litros que iban a destinarse presuntamente para abastecer a narcolanchas.

En una nota, el Instituto Armado ha informado de que el operativo tuvo lugar este pasado miércoles sobre las 02,00 horas de la madrugada, cuando los agentes de la Central Operativa recibieron el aviso a través de la colaboración ciudadana de una embarcación de alta velocidad --de las empleadas en las actividades del narcotráfico-- que iba por la costa de Rota rumbo a la playa de Aguadulce.

Inmediatamente, se puso en marcha un dispositivo en tierra rumbo a la posición a la que se dirigía la embarcación, punto donde se intensificó la vigilancia.

A su llegada a la zona y los alrededores, los agentes pudieron presenciar movimientos sospechosos de varias personas en un carril muy próximo, las cuales al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida dejando abandonado en el lugar las 412 petacas de gasolina.

Como se ha señalado, durante el mes de agosto ya se han incautado un total de diez embarcaciones utilizadas presuntamente para el narcotráfico, además de 842 petacas de gasolina y 21.050 litros en total.