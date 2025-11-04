Incendia en "un arrebato" un vehículo en Algeciras (Cádiz) por una pelea de su mujer con la conductora

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) han detenido a un hombre de 38 años que reconoció haber prendido fuego a un vehículo fruto de "un arrebato" después de que su pareja tuviera presuntamente una discusión con la conductora del turismo incendiado en la puerta de un colegio.

El hombre, que ha quedado en libertad a la espera de juicio, fue detenido como presunto autor del incendio intencionado de un vehículo estacionado en el Paseo Victoria Eugenia, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

El suceso tuvo lugar el pasado 16 de octubre en torno a las 23,00 horas, cuando la propietaria de un vehículo marca Volkswagen Golf escuchó "una fuerte explosión" desde su domicilio en Algeciras. Al asomarse a la ventana, observó su coche envuelto en llamas.

Rápidamente, se personaron en el lugar efectivos del Consorcio de Bomberos, que lograron sofocar el incendio, aunque el vehículo quedó completamente calcinado. Además, la rápida actuación de los propietarios de otros coches estacionados en la zona evitó la propagación del fuego.

Los agentes de la Policía Nacional iniciaron entonces una investigación para esclarecer las causas del incendio. Las primeras inspecciones descartaron un origen accidental al detectarse indicios del uso de un acelerante.

Durante las pesquisas, se identificó la presencia en el lugar de un vehículo de color rojo y de un individuo que vestía ropa deportiva y sudadera con capucha. Las gestiones policiales permitieron identificar tanto el vehículo como a su propietario, al que se le atribuyó la presunta autoría de los hechos.

El sospechoso fue citado en dependencias policiales, donde, en presencia de su abogado, reconoció haber sido el autor del incendio y manifestó su arrepentimiento. Según sus propias palabras, actuó "en un arrebato, tras una pelea entre mi mujer y la mujer que conduce ese vehículo en la puerta de un colegio".