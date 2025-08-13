El Infoca reduce sus medios aéreos desplegados en el incendio de Tarifa (Cádiz), que sigue estabilizado

Medios aéreos trabajan en la zona quemada del fuego de Tarifa. A12 de agosto de 2025. en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El servicio de extinción de incendios Infoca ha reducido en la tarde de este miércoles los medios aéreos desplegados desde la mañana en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), donde el incendio está ya estabilizado y en fase de preemergencia situación operativa 0.

Así, se ha pasado de los dos helicópteros semipesados y uno pesado que estaba actuado en la zona a uno semipesado a las desde poco antes de las 15,00 horas, tal y como han comunicado desde el Infoca en un mensaje en la red social X, consultado por Europa Press.

Además, por tierra continúan trabajando siete grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres de medioambiente y un técnico de extinción, además de un encargado de emergencias, cinco autobombas, una unidad médica y una unidad de Meteorología, prácticamente los que han estado funcionando durante todo el día.

En un mensaje en X, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido el trabajo de los efectivos del Infoca compartiendo un vídeo en el que los bañistas de la playa de Bolonia en Barbate despiden entre aplausos a un avión de este dispositivo.

"Vaya el aplauso de Andalucía para bomberos forestales, FCSE y todos los efectivos que, como en nuestra tierra, se están jugando la vida en toda España", ha escrito el presidente andaluz.

Este mismo mensaje ha sido compartido por el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, quien ha calificado de "magnífica" la labor del Plan Infoca "en estos días", extendiendo este reconocimiento a "todos los dispositivos que han trabajado sin descanso" en el incendio de Tarifa.

"Valentía, profesionalidad, sacrificio y una vocación de servicio público indescriptible", ha aseverado Sanz en la red social X, asegurando que está "muy orgulloso".

El consejero explicaba este martes que se había completado el retorno de todas las personas que habían sido desalojadas a causa del fuego y agradecía la "paciencia y colaboración" de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, al tiempo que daba la enhorabuena a los dispositivos por "su gran labor".

El incendio quedaba estabilizado en la noche del martes, un día después de que se declarase, obligando al desalojo de 2.000 personas de hoteles y urbanizaciones cercanas.