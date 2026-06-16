Inmaculada Marín sustituye en el Congreso a Ignacio Romaní, que se estrena como parlamentario andaluz del PP por Cádiz

Archivo - El diputado del PP José Ignacio Romaní durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el alta de Inmaculada Marín Aparicio, concejal del PP en San Fernando, como diputada del PP en el Congreso, sustituyendo a Ignacio Romaní en la Cámara Baja, al ocupar este su escaño en el Parlamento de Andalucía, cámara que se constituyó el pasado 11 de junio y donde se estrena como parlamentario por Cádiz.

Según detalla el BOE, consultado por Europa Press, la baja de Romaní como diputado del Congreso por el PP de Cádiz se hizo efectiva el pasado 8 de junio, mientras que el alta de Marín se llevó a cabo un día después.

Sobre Inmaculada Marín, la página del Congreso expone en su ficha personal que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, además de diplomada en Ciencias Empresariales Postgrado en Dirección de Personal y RRHH, y concejal del Partido Popular en San Fernando.

Por su parte, en la legislatura actual, el ya exdiputado del PP ha sido vocal en distintas comisiones en el Congreso, siendo los cargos más actuales hasta su reciente baja los de vocal de la Comisión de Interior, vicepresidente segundo de la Comisión de Industria y Turismo y vocal de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Una de las últimas intervenciones de Romaní en el Congreso fue el 27 de mayo, para presentar en el pleno una moción de interpelación urgente sobre cuál era la prioridad del Gobierno en materia de seguridad.

Ignacio Romaní ha sido secretario general del Partido Popular en Cádiz capital y vicesecretario de Organización del Partido Popular en Andalucía. También ha sido diputado provincial entre 2011 y 2015 y concejal durante los mandatos de Teófila Martínez en el Ayuntamiento de Cádiz, donde también ejerció la portavocía del Grupo Municipal del PP durante el primer mandato como alcalde de José María González 'Kichi' entre 2015 y 2019.

Desde 2019 ha sido diputado por Cádiz en la Cámara Baja en las últimas legislaturas, hasta que este 8 de junio ha dejado su escaño en Madrid para estrenarse como parlamentario andaluz.