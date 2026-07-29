Instituto Cervantes clausura su Reunión Anual con el objetivo de impulsar el español cultural, científico y tecnológico

El director del Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria general de la institución, Carmen Noguero, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la clausura de la Reunión Anual del Instituto. - INSTITUTO CERVANTES

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Instituto Cervantes ha clausurado este miércoles en Jerez de la Frontera (Cádiz) la Reunión Anual de la institución con unos objetivos para los próximos años que incluyen la búsqueda de una posición cada vez más relevante en la diplomacia cultural y el impulso del español como una lengua asociada a la cultura, la ciencia y la tecnología.

Según han indicado en una nota, el director del Cervantes, Luis García Montero, y la secretaria general de la institución, Carmen Noguero, han presentado las conclusiones de las tres jornadas de trabajo en el Alcázar de la localidad jerezana, en un acto en el que también ha intervenido la alcaldesa, María José García-Pelayo, y, en vídeo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El director del Cervantes, Luis García Montero, ha recordado que estos encuentros se enmarcan en "una apuesta institucional en la que todo es transversal" y, por ello, es "decisiva" la relación entre la sede y los centros. Además, ha defendido el "comprometerse con la acción exterior y al mismo tiempo mantener la independencia" como institución.

"No hay que estar al servicio de ningún dogma ni interés partidista, sino del proyecto que defendemos. Ahora estoy como secretario de Estado de un Gobierno que preside el partido socialista y qué feliz me siento en Jerez, una ciudad gobernada por el PP, y poder ir a Cádiz, una ciudad gobernada por el PP. En el mundo en que vivimos, la democracia es muy importante y no se trata de respetarnos, sino de sentirnos vinculados", ha señalado.

EL ESPAÑOL EN LA CIENCIA

Por su parte, la secretaria general de la institución, Carmen Noguero, ha hecho el balance del encuentro, señalando que "este año finaliza el plan de actuación que marcó la estrategia 2024-2026 y la institución debe aprobar un nuevo plan que definirá los objetivos para 2027-2029, tras celebrar este encuentro que marca la posición de partida para los objetivos de los próximos tres años".

Entre las conclusiones de esta reunión se ha establecido la importancia de tener una posición cada vez más relevante en la diplomacia cultural, así como el impulso del conocimiento de la situación del español en el mundo, "favoreciendo su presencia y su prestigio como lengua asociada a la cultura, la ciencia y la tecnología".

Asimismo, se ha remarcado la necesidad de favorecer la innovación e incrementar el alcance de la oferta cultural, académica y de bibliotecas de la institución. Otro de los objetivos del Cervantes en los próximos años será el de fortalecer la red de centros y la propia institución.

ALBARES DEFIENDE UNA LABOR "INSUSTITUIBLE"

En su intervención, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido el "trabajo y compromiso" de esta institución, con una labor "insustituible". "El Instituto Cervantes es un gran emblema de la política y acción exterior española y contribuye a estrechar lazos, a fomentar el diálogo y a proyectar una España abierta, diversa e innovadora", ha añadido.

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha agradecido este encuentro recordando el "trabajo silencioso de los directores de centros de Cervantes, una labor de la que a veces la ciudadanía no es consciente". "Hemos devuelto esta labor abriendo las puertas de una ciudad que se ha entregado al Instituto Cervantes y agradecemos que nos vayáis guiando en el camino", ha concluido.

A lo largo de tres días de trabajo, los directivos del Cervantes han analizado el trabajo que desarrolla el Instituto para promocionar la lengua española y la cultura en español en todo el mundo. Además, se han concretado prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de 100 ciudades repartidas por 56 países en los que el Instituto Cervantes está presente.

En este sentido, el Instituto ha recordado que la agenda de la Reunión ha incluido sesiones internas a puerta cerrada en las que se ha presentado el plan de acción cultural 2026-2029 o algunos de los proyectos del departamento académico, como la puesta en marcha de un plan para el desarrollo docente.

También ha habido mesas redondas y conferencias que han girado en torno a asuntos como la figura de Caballero Bonald --de quien se celebra el centenario de su nacimiento--, la situación del español en diferentes contextos o el nacimiento de la Constitución en 1812. Además, entre las actividades culturales se han incluido actuaciones de artistas como La Macanita y Vicente Soto 'Sordera'.