Un intento de robo de cable entre Jerez y El Puerto provoca retrasos en los trenes de la provincia de Cádiz

CÁDIZ 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trenes que operan en la provincia de Cádiz están registrando este viernes 2 de enero retrasos en las estaciones de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María debido a una incidencia provocada por un intento de robo de cable entre estos dos puntos.

De esta manera lo ha informado Adif en un mensaje en la red social X, consultada por Europa Press, donde se ha comunicado que tras los trabajos de los operarios de esta compañía, la incidencia ha sido solventada y los trenes recuperaran su frecuencia de forma gradual.

El intento de robo de cable entre Jerez y El Puerto ha afectado a los trenes de larga y media distancia y a la línea C1 del núcleo de Cercanías de Cádiz.

La incidencia se ha comunicado a las 08.50 horas de este viernes, quedando solucionada, según Adif, poco después de las 11.00 horas.