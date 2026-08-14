Intervenida más de una tonelada de hachís en una embarcación recreativa en Algeciras (Cádiz)

Fardos de hachís hallados en una embarcación recreativa en aguas de Algeciras (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha aprehendido más de una tonelada de hachís y ha intervenido una embarcación recreativa que estaba siendo utilizada para el transporte de la sustancia estupefaciente en una actuación desarrollada durante la madrugada de este viernes en la zona de Cala Arenas, en el término municipal de Algeciras (Cádiz).

Los hechos tuvieron lugar cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia de Algeciras detectó una embarcación recreativa aproximándose a la citada zona costera, ha informado el Instituto Armado en una nota.

Tras la detección, se activó el correspondiente dispositivo del Servicio Marítimo Provincial (SMP), con base en Algeciras, y se inició el seguimiento de la embarcación sospechosa.

Al verse perseguidos por la Guardia Civil, los ocupantes de la recreativa la abandonaron en la costa y emprendieron la huida campo a través, uniéndose a un grupo de personas que se encontraba esperando en la zona con la finalidad de llevar a cabo el alijo de droga.

Como resultado de la operación, los agentes han conseguido la aprehensión de 29 bultos, entre fardos y sacos de hachís, con un peso de 1.138 kilogramos, así como la intervención de la embarcación empleada para el transporte de la droga.

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para la localización e identificación de las personas implicadas en estos hechos, continuando las investigaciones para el total esclarecimiento de la actuación y la depuración de las correspondientes responsabilidades penales.