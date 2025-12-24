Intervenidos 20 kilos de carne de venado de origen no justificado en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

Detalle de una carnicería, en el Mercado de la Boquería, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

CÁDIZ 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la gran demanda de productos cárnicos como la carne de caza y la ternera en estas fechas navideñas, Guardias Civiles del Equipo Roca de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) han realizado inspecciones en varias ventas del Campo de Gibraltar con el objetivo de garantizar la salud alimentaria y proteger la salud pública. En concreto, han intervenido 20 kilos de carne de venado cuya procedencia no está debidamente acreditada y los agentes han iniciado las correspondientes diligencias para determinar la responsabilidad de los hechos formulando las correspondientes sanciones por infracciones administrativas.

Según ha informado el instituto armado en una nota, las inspecciones se han llevado a cabo, junto con inspectores de sanidad, en ventas de tres localidades diferentes de la comarca. Durante las mismas, los agentes han hallado productos cárnicos sin trazabilidad, lo que supone "un riesgo para la salud de los consumidores y un fraude a la administración", ha señalado.

Los objetivos que se persiguen con estas actuaciones son prevenir y combatir el fraude alimentario, proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los consumidores, evitando que los establecimientos hosteleros compren y ofrezcan productos adquiridos ilegalmente.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de consumir productos alimenticios seguros y con trazabilidad garantizada y anima a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad o sospecha de fraude alimentario.