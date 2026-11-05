Intervenidos 300 kilos de atún rojo capturados ilegalmente en Tarifa (Cádiz)

Ejemplares de atún rojo intervenidos en un operativo en el puerto de Tarifa (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

TARIFA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal del Puerto de Tarifa (Cádiz) han intervenido ocho ejemplares de atún rojo, con un peso total de 300 kilos, capturados de manera ilegal en aguas próximas a esta localidad gaditana.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, los ejemplares se hallaron tras detectar varios cabos amarrados a la estructura del puerto de Tarifa que se introducían bajo la superficie del agua.

Al proceder a su inspección, recuperaron ocho ejemplares de atún rojo que permanecían sumergidos y ocultos a la vista, presuntamente con la finalidad de ser retirados posteriormente evitando los controles establecidos.

Como se ha indicado, ante la problemática derivada de la pesca furtiva de atún rojo y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los cupos y medidas de conservación establecidos para esta especie, la Guardia Civil ha intensificado en las últimas semanas la vigilancia sobre la actividad pesquera recreativa en el entorno del Estrecho de Gibraltar.

Para ello, los agentes han desarrollado diversos dispositivos en el litoral tarifeño dirigidos a la inspección de embarcaciones recreativas susceptibles de dedicarse a la captura ilegal de esta especie.

Como resultado de uno de estos operativos, se hallaron estos ocho ejemplares, que una vez trasladados al puerto, se realizó su pesaje oficial, arrojando un total de 300 kilogramos.

Los ejemplares intervenidos fueron entregados al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar para su aprovechamiento con fines sociales.

El atún rojo del Atlántico es una especie de elevado valor comercial y gastronómico, circunstancia que ha incrementado el interés por su captura y comercialización en los últimos años. Esta situación hace especialmente necesario reforzar las labores de vigilancia y control para prevenir la pesca ilegal y contribuir a la conservación y explotación sostenible de la especie.