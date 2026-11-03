Intervenidos 51 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto de Algeciras

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera en la intervención de 51 kilos de cocaína en un contenerdor en Algeciras. - POLICÍA NACIONAL/AGENCIA TRIBUTARIA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, en una actuación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han intervenido un total de 51 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos en el compartimento del motor de refrigeración de un contenedor de mercancías ubicado en la terminal TTIA del puerto de Algeciras (Cádiz).

Según han explicado en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de octubre durante las labores de inspección de un contenedor de mercancías. Ahí, en el transcurso de las comprobaciones, los agentes detectaron que el sistema de refrigeración presentaba un nivel de funcionamiento inusualmente elevado, que no se correspondía con las condiciones habituales de operatividad del equipo.

Además, localizaron un cableado cuya disposición y características resultaban inusuales y que, inicialmente, no pudieron identificar con seguridad. Por ello, ante la posibilidad de que pudiera estar relacionado con algún mecanismo de activación de un artefacto explosivo, se activó el correspondiente protocolo de seguridad y se solicitó la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar la integridad de todos los intervinientes.

Los agentes especializados realizaron las comprobaciones de seguridad oportunas, descartando finalmente la existencia de cualquier dispositivo explosivo y confirmando que el cableado detectado formaba parte del propio mecanismo de funcionamiento del equipo de refrigeración.

Así, una vez garantizadas las condiciones de seguridad, se reanudó la inspección del compartimento, localizando los agentes 45 paquetes que contenían un total de 51 kilogramos de cocaína.

La Policía Nacional ha destacado que la actuación pone de manifiesto la utilización de compartimentos técnicos de los contenedores marítimos como posibles espacios para el ocultamiento de sustancias estupefacientes, así como la importancia de la colaboración y coordinación entre los distintos organismos que participan en la lucha contra el narcotráfico.