Cinco detenidos en El Puerto (Cádiz) tras desmantelar un grupo familiar dedicado al tráfico de drogas

Droga y dinero intervenido en El Puerto. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el marco de una investigación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales centrado en un grupo familiar presuntamente dedicado a la distribución de cocaína en la localidad.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, como resultado de las investigaciones policiales durante la mañana del 29 de octubre se llevaron a cabo tres entradas y registros en distintos inmuebles de El Puerto que permitieron intervenir una importante cantidad de sustancias estupefacientes y diverso material relacionado con la actividad investigada.

En este sentido, ha señalado que los agentes se incautaron de aproximadamente 105,25 gramos de cocaína en roca, además de cuatro papelinas que contenían otros 3,82 gramos de esta misma sustancia. Además, fueron intervenidos unos 350 gramos de hachís y distintas cantidades de pastillas de éxtasis, con 39 gramos de comprimidos de color rosa y otros 19 gramos de color beige.

Igualmente, junto a las sustancias estupefacientes los investigadores localizaron dos básculas de precisión, una máquina envasadora al vacío y bolsas destinadas al envasado, así como recortes de plástico, libretas con anotaciones y diversa documentación que será analizada en el marco de la investigación.

La operación también ha permitido intervenir 3.840 euros en efectivo y tres vehículos presuntamente relacionados con la actividad investigada. Por su parte, en el ámbito económico de las actuaciones, se ha procedido al bloqueo judicial de cinco cuentas bancarias vinculadas a los detenidos, dentro de las diligencias dirigidas a investigar un posible delito de blanqueo de capitales.