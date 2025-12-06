Intervenidos más de 2.100 kilos de hachís en el puerto de Algeciras (Cádiz)

Intervenidos más de 2.100 kilos de hachís en el puerto de Algeciras. - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Análisis de riesgo (ULAR), compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras (Cádiz), ha intervenido más de 2.100 kilos de hachís en el puerto de Algeciras.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, el pasado día 9 de noviembre, en el ejercicio de las funciones de control fiscal y aduanero que realizan los agentes de cabotaje sobre los vehículos que llegan a Algeciras procedentes de Tánger (Marruecos), se apreciaron anomalías en la estructura de los bajos y vigas de un remolque que presentaba soldaduras, remates y configuración poco habituales. Ante las sospechas se realizó un reconocimiento del vehículo con el can detector de drogas, que señaló de forma clara la zona sospechosa.

Tras una minuciosa inspección de los bajos del remolque, se pudo identificar el método de ocultación de la droga, que consistía en la utilización de las vigas y estructuras inferiores del semirremolque como doble fondo o viga hueca con la finalidad de introducir resina de hachís, dificultando así su detección mediante una inspección ordinaria.

Fruto de los trabajos de análisis, control, identificación e inspección de vehículos que la ULAR realiza diariamente en el puerto de Algeciras, los investigadores detectaron otros cinco vehículos con similares características y que, tras ser inspeccionados, se pudo comprobar que también transportaban hachís oculto. En total han sido seis camiones interceptados con el mismo método de ocultación y la cantidad total de hachís intervenida ha ascendido a 2.133 kilos.

Finalmente, los conductores de los vehículos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los detenidos junto con las diligencias practicadas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.