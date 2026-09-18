Intervenidos en Tarifa (Cádiz) 209 kilos de atún rojo capturados ilegalmente

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

TARIFA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal del Puerto de Tarifa (Cádiz) han intervenido cinco ejemplares de atún rojo, con un peso total de 209 kilogramos, que habían sido capturados de manera ilegal en aguas de la zona de Tarifa.

En una nota, la Guardia Civil ha señalado que ante la problemática derivada de la pesca ilegal de atún rojo y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los cupos y medidas de conservación establecidos para esta especie, ha intensificado durante las últimas semanas la vigilancia sobre la actividad pesquera recreativa en el área del Estrecho de Gibraltar. Para ello, los agentes han establecido numerosos operativos en el litoral tarifeño orientados a la inspección de embarcaciones recreativas que pudieran dedicarse a la captura ilegal de este tipo de piezas.

Así, como resultado de uno de estos operativos, efectivos de la Sección Fiscal del Puerto de Tarifa interceptaron una furgoneta a la salida de la lonja del puerto pesquero, localizando en el interior cinco ejemplares de atún rojo que acababan de ser capturados de forma ilegal.

Por estos hechos, la conductora fue denunciada como presunta responsable de una infracción grave a la normativa vigente en materia de pesca marítima. Una vez trasladadas las piezas al puerto, se procedió a su pesaje oficial, arrojando un peso total de 209 kilogramos. Posteriormente, las capturas fueron entregadas al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar para su aprovechamiento con fines sociales.