Intervienen 640 kilogramos de hachís en una furgoneta en San Fernando (Cádiz) y detienen a su conductor

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido a una persona que fue sorprendida conduciendo una furgoneta cargada con 640 kilogramos de hachís, tras recibirse un aviso sobre un posible alijo de drogas en la zona de La Almadraba, en el término municipal de San Fernando.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado viernes 24 de octubre, cuando se activaron a varias dotaciones de radiopatrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana ante este aviso, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

Durante el operativo, los agentes observaron una furgoneta que salía de un carril de la zona de salinas. Ante esto, se procedió a interceptar el vehículo, aunque el conductor intentó darse a la fuga haciendo caso omiso a las reiteradas indicaciones de alto que se le dieron.

Momentos más tarde, el individuo fue interceptado y detenido en las inmediaciones de la zona, hallando en el interior de la furgoneta 16 fardos de hachís con un peso total aproximado de 640 kilogramos.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de San Fernando, donde se instruyó el correspondiente atestado policial. Posteriormente, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia competente, cuyo titular decretó su ingreso inmediato en prisión.

En la persecución y dispositivo de apoyo colaboraron efectivos de la Policía Local de San Fernando.