Investigado en Cádiz el conductor de una moto que circulaba a 169 km/h en un tramo de la A-381 limitado a 80

Un vehículo de la Guardia Civil en un control de velocidad. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras (Cádiz) investigan al conductor de una motocicleta como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial, a 169 km/h por la autovía A-381 en un tramo limitado a 80 km/h en Los Barrios.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el 26 de agosto durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-381, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz), cuando el conductor de una motocicleta fue captado circulando a 169 km/h en un tramo limitado a 80 km/h.

Por ello, se investiga al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva, castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.