Investigado el conductor de un turismo que circulaba a 170 km/h por la autovía A-381 en Los Barrios (Cádiz)

Archivo - Control de velocidad de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial circulando a 170 km/h en un tramo limitado a 80 km/h, en la A-381 a la altura del término municipal de Los Barrios (Cádiz).

Según ha indicado en una nota la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril de 2026 durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-381 (Jerez de la Frontera - Los Barrios), cuando fue captado el vehículo.

Por ello, el conductor de vehículo está siendo investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva, castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.