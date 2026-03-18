Investigan a una empresa y cuatro personas por extracción ilegal de agua en una finca de Puerto Serrano (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz está investigando a cuatro personas y a una empresa como presuntas responsables de un delito de usurpación de aguas en una finca de Puerto Serrano, donde se localizaron un sondeo y un pozo oculto, activo y con bombas de extracción de agua y tuberías para bombearla.

Este sondeo se extendía hacia los depósitos que abastecían un cortijo de turismo rural, una explotación equina, jardines, piscina, huerto y cultivos particulares de la propia finca, habiendo realizado un consumo de más de 77 millones de litros en los últimos cinco años, según ha informado el Instituto Armado en una nota.

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ubrique localizaron un sondeo que se encontraba oculto en el interior de una finca destinada principalmente al turismo rural en Puerto Serrano. Los agentes inspeccionaron el sondeo y comprobaron que se encontraba conectado a la red eléctrica y poseía una bomba de extracción y tuberías para bombear el agua.

También observaron que de dicho sondeo salía una tubería que carecía de contadores volumétricos, lo que resultó sospechoso para los agentes, ya que al carecer de estas características se permite ocultar el consumo o el destino del agua para un uso no autorizado.

Ante las sospechas de los agentes sobre esta práctica ilegal, se decidió hacer un seguimiento al tramo que recorría la tubería, descubriendo que el agua se destinaba a uso doméstico del cortijo de turismo rural con capacidad para 16 personas, a los jardines, a una piscina, al huerto, a una explotación equina y a cultivos particulares.

Por tales hechos se ha investigado a las cuatro personas propietarias de la finca y a la propia empresa que comercializaba la explotación como presuntos autores de un delito de usurpación de aguas a través de un pozo y un sondeo de captación de aguas subterráneas con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito y para un uso doméstico, turístico y agrícola.

Esto se había realizado de manera ilegal, al carecer de la correspondiente autorización a la derivación y extracción continuada de aguas superficiales y subterráneas públicas.

La Guardia Civil ha recordado que la extracción no autorizada de agua constituye una amenaza grave para el medio ambiente y especialmente para este recurso indispensable para la vida.