Los irlandeses The Corrs ofrecerán en el Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz) su único concierto en Andalucía este verano

Archivo - La cantante y violinista Sharon Corr, de la banda irlandesa The Corrs, en una actuación por sorpresa para inaugurar la Semana de Irlanda, en el vestíbulo principal de la estación de Metro de Chamartín, a 13 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La banda irlandesa The Corrs se ha sumado al cartel internacional de Tío Pepe Festival 2026, ofreciendo en Jerez de la Frontera (Cádiz) el único concierto que darán en Andalucía este próximo verano, en concreto, el 13 de agosto en la Bodega las Copas de Bodegas González Byass.

En una nota, la organización ha resaltado las más de cuatro décadas de trayectoria compartida de esta familia irlandesa, conformada por un cuarteto de hermanos "multiplatino" que ha conquistado el mundo con "una fusión de pop rock elegante, armonías exuberantes y matices del folk celta".

Formada por Andrea (voz principal, piano, tin whistle), Sharon (violín, piano, voz), Caroline (batería, piano, voz) y Jim (guitarra, teclados, voz), la banda ha vendido más de 40 millones de álbumes desde su debut con 'Forgiven Not Forgotten' en 1995, dando lugar a una docena de clásicos sencillos de éxito.

"La mayoría de los músicos conocen a los miembros de su banda en la escuela, en la universidad o en una sala de ensayo", ha señalado Andrea Corr en palabras recogidas por el festival, en las que ha indicado además que "conocí a los míos alrededor de la mesa del desayuno y en la cola para el baño".

The Corrs se formó en 1990 en Dundalk, en el Condado de Louth. Hijos de músicos y criados entre piano y canciones tradicionales, dieron sus primeros pasos profesionales tras participar en la película de culto 'The Commitments' (Alan Parker), experiencia que marcó el inicio de su carrera internacional.

Su gran oportunidad llegó en 1994, cuando viajaron a Nueva York y consiguieron que el productor David Foster escuchara sus maquetas. De aquel impulso nació 'Runaway', su primer sencillo. El éxito mundial llegó con 'Talk On Corners' (1997), que se convirtió en número uno en el Reino Unido y consolidó a la banda como referente del pop internacional.

En el año 2000, 'Breathless' les dio su primer número uno, mientras que el álbum 'In Blue' alcanzó el número uno en 17 países y fue disco de platino en Estados Unidos.

Con una identidad sonora marcada por un "latido irlandés", The Corrs ha sabido combinar tradición y modernidad hasta convertirse en una de las formaciones más queridas del panorama musical global.

CONCIERTOS DEL TÍO PEPE FESTIVAL

A lo largo de los meses de julio y agosto, la programación de Tío Pepe Festival reunirá a distintos estilos y generaciones musicales.

Entre los artistas ya confirmados están Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con 'Raphaelísimo'; Elvis Crespo (9 de julio); Deep Purple (10 de julio); Pastora Soler (11 de julio); Sergio Dalma (18 de julio); el G-5 y la rumba contemporánea de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón (19 de julio); Antoñito Molina (25 de julio y 14 de agosto); y la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título 'Noches de Rock&Roll'.

En agosto estarán sobre el escenario de este festival Beret (1 de agosto) con 'Lo bello y lo roto'; Luz Casal (2 de agosto), de vuelta a los escenarios con 'Me voy a permitir'; el 30 aniversario de M-Clan (4 de agosto); el homenaje internacional a Queen con 'God Save The Queen' (6 de agosto); Loquillo (7 de agosto); Mónica Naranjo (8 de agosto); Ismael Jordi, Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz (9 de agosto); y Valeria Castro (10 de agosto).

Las entradas para todos estos conciertos pueden adquirirse en la página web de veraneaenlabodega.com.