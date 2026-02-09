IU exige la declaración urgente de zonas catastróficas a los municipios de Cádiz afectados por el temporal

Cultivos anegados de agua por el desbordamiento del río Guadiaro, en Jimena de la Frontera. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU ha exigido al Gobierno central que declare de manera urgente como zona catastrófica a todos los municipios de la provincia de Cádiz que se han visto gravemente afectados por los efectos de los consecutivos temporales que se han dado en los últimos días y que han dejado "seriamente dañados" muchos territorios gaditanos, de manera especial, en la Sierra de Cádiz y en el Campo de Gibraltar, así como en zonas rurales de Jerez.

"Estamos hablando de daños muy graves y muy cuantiosos que afectan a las infraestructuras básicas, a caminos rurales, viales rurales, centros educativos, explotaciones agrícolas y ganaderas y a servicios esenciales para la vida diaria de nuestros pueblos", ha señalado en una nota el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez.

Rodríguez, junto al diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, han visitado el estado en que se encuentra el municipio de Jimena de la Frontera, donde han comprobado los "destrozos" ocasionados en este municipio, "concretamente en la zona agrícola, con explotaciones de aguacates que han sido destrozadas y que se pueden contar daños millonarios en la agricultura de la zona".

Así, tras visitar tabiém el núcleo urbano del municipio, con terraplenes que se han deslizado o hay viviendas que han tenido que ser desalojada temporalmente, ha apuntado que Jimena es solo un ejemplo de lo que se está viviendo en muchas otras zonas de la provincia y del resto de Andalucía, con cientos de desalojos, municipios incomunicados por los destrozos en las carreteras o riesgo en zonas de viviendas.

"Por eso exigimos la implicación inmediata de todas las administraciones públicas, como pueden ser Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Gobierno de España". Para el coordinador de IU Cádiz, "es momento de arrimar el hombro, de coordinarse y de poner en marcha ayudas urgentes y un plan de recuperación extraordinario para los municipios y comarcas más afectadas de la provincia", ya que "un pequeño municipio no tiene capacidad económica ni técnica para asumir en solitario los daños que se vienen encima tras estos temporales".

El dirigente provincial de IU Cádiz ha advertido de que, si no hay "una respuesta contundente desde lo público, muchos ayuntamientos sencillamente no pueden hacer frente a esta situación". "No es momento de señalar culpables, pero sí de recordar que el mundo rural existe, que las zonas agrícolas y forestales llevan años sufriendo una falta de inversiones en infraestructuras básicas, especialmente en carreteras y redes eléctricas, y que ahora vuelven a pagar las consecuencias", ha afirmado.

Por otra parte, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, ha insistido en que los daños que sufren municipios como Jimena y que se repiten en otros puntos de la provincia "son inasumibles por parte de un ayuntamiento, ya que los recursos municipales son muy limitados". Así, ha considerado que "hace falta, ahora más que nunca, unidad de acción, porque lo que no entendería la población es que no nos pusiéramos de acuerdo todas las administraciones para paliar y solucionar los graves problemas que está ocasionando este temporal en toda la provincia de Cádiz".